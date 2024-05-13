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مواعيد التقديم على بوابتي القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

الكلية التقنيةى بالرياض
الكلية التقنية بالرياض
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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الجدول الزمني لبوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام الجامعي ١٤٤٦هـ.اضافة اعلان

بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض‏

 وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض‏ (من هنا):
-جامعة الملك سعود.
-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
-جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
-جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء.
-جامعة المجمعة.
-الكليات التقنية في منطقة الرياض.

بوابة القبول الموحد للطالبات في الرياض

بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (من هنا):
-جامعة الملك سعود.
-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
-جامعة الأميرة نورة.
-جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
-الكلية التقنية في مدينة الرياض..

مواعيد القبول على البوابة للطلاب

 وستكون مواعيد القبول على البوابة للطلاب يوم الأحد 24 / 12 / 1445 هـ الموافق 30 / 6 / 2024 م ، ويغلق يوم الخميس 28 / 12 / 1445 هـ الموافق 04 / 07 / 2024 م، عند الساعة 12 ظهرًا.

مواعيد القبول على البوابة للطالبات 

 فيما يبدأ التقديم للطالبات يوم الاثنين 25 / 12 / 1445 هـ الموافق 01 / 7 / 2024 م وتغلق البوابة يوم الجمعة 29 / 12 / 1445 هـ الموافق 5 / 7 / 2024 م عند الساعة 12 ظهرًا.

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