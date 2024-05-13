مواعيد التقديم على بوابتي القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الجدول الزمني لبوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام الجامعي ١٤٤٦هـ.





بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض‏



بوابة القبول الموحد للطالبات في الرياض



مواعيد القبول على البوابة للطلاب



مواعيد القبول على البوابة للطالبات

