مواعيد التقديم على بوابتي القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الجدول الزمني لبوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام الجامعي ١٤٤٦هـ.
بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (من هنا):
-جامعة الملك سعود.
-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
-جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
-جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء.
-جامعة المجمعة.
-الكليات التقنية في منطقة الرياض.
بوابة القبول الموحد للطالبات في الرياضبينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (من هنا):
-جامعة الملك سعود.
-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
-جامعة الأميرة نورة.
-جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
-الكلية التقنية في مدينة الرياض..