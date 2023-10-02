الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 5 مناطق

أمطار المملكة 9
أمطار وسيول على العديد من مناطق المملكة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول ورياح متربة على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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