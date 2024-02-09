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مواطنان يدخلان العناية المركزة بعد محاولة إنقاذ فتاة من الدهس بالرياض

حادث
إصابة مواطنين في حادث مروري
أ أ
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تعرض مواطنان لإصابات خطيرة تسببت في دخولهما للعناية المركزة لتلقي العلاج، بعد محاولتهما إنقاذ فتاة من حادثة دهس.

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وتفصيلا، قال فهد النفيعي وهو شقيق الشاب مشعل وابن عم ياسر الذين أصيبا في الحادث : "بدأت القصة عندما كان أخي ياسر وابن عمي مشعل النفيعي قد غادرا أحد المقاهي في العودة لطريقهما وعند خروجهما فوجئا بفتاة تعرضت لحادث اصطدام".

وتابع النفيعي : "بادر ياسر ومشعل بمحاولة لإنقاذها في أثناء الطريق، وتنبيه المارة بضرورة الابتعاد عن الطريق".
وواصل النفيعي يسرد تفاصيل الحادث بقوله : "أن القدر لم يمهلهما فسرعان ما تعرضا إلى حادث مروري أدى إلى إصابتهما إصابات خطيرة"، وفقا لـ"العربية".

تحسن حالة الشابين


وأضاف "تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، على إثرها جرى إخضاعهم لعمل عمليات في الرأس خلال الأسابيع الماضية ما دفعهم إلى قضاء فترة لافتة تجاوزت الشهر في العناية المركزة".
وختم النفيعي بقوله  : "مكث ياسر ومشعل في المستشفى لمدة شهرين وسط قلق الأسرة والأهل وبعدئذ تحسنت حالتهم، ليخضعا الآن إلى للعلاج في مدينة الأمير سلطان للتأهيل".

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