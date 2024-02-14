قرابة 6 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي.. خلال أسبوع

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استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5,567,084 مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.



وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الاسبوع الماضي، أن 581,806 , زائرين تشرّفوا بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما كما أدى, 150,912 زائرًا وكذلك,115,484 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.





6 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي



وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 12,744 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 141,319زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 11,753 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف. 3,763 مستفيداً، كما قُدم 129,095 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11,036 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 96,122 مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 29,173 زائرًا، كما قدمت أكثر من 130,000 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 95,65 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.