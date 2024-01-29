حتى الـ 8 صباحًا.. تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة

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نبه المركز الوطني للأرصاد الأحد، من "شبورة مائية" ضباب خفيف، على محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأُفقية ( 3-5 ) كيلومترات. اضافة اعلان





تستمر الحالة الجوية حتى الـ 8 مساءً



محافظة العيص



درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة 1 فجر غدٍ الاثنين، وستستمر حتى الساعة 8 صباحًا.كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من "شبورة مائية" ضباب خفيف، على محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأُفقية ( 3-5 ) كم.وبين أن الحالة تبدأ عند الواحدة فجراً، وستكون مستمرةً -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحاً.وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة الأحد، أعلاها 32 في شرورة، وأقلها 2 في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جازان، و30 في نجران، و27 في مكة المكرمة، و23 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 2، وتبوك 3، والجوف وحائل وسكاكا 4، ورفحاء 5، والسودة 6، وبريدة والمجمعة 7، والطائف والعلا 8 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.