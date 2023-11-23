في نجران وجازان.. الإطاحة بعدد من مهربي السموم قبل توزيعها

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ألقى مرور منطقة نجران القبض على مقيمين لترويجهما مادة الحشيش المخدر.





الإجراءات النظامية:

الدوريات البرية

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وأوضح أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 143 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وأضافت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع الدائر

في وقت سابق قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب (75) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.

الإجراءات النظامية:

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

واقعة أخرى في جازان:

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (1.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(120) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و (1200) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قطاع الربوعة بمنطقة عسير

في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع ا

لبلاغات بسرية تامة.