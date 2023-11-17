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في غزة.. وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الفرنسية وقف إطلاق النار فورًا

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.اضافة اعلان

وقف إطلاق النار فورًا

 وبحث الوزيران، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.
وناقشا أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مفوض حقوق الإنسان: يجب وضع حد للقتال في غزة

في الوقت نفسه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن احترام القيم الإنسانية قد انهار في الحرب التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف تورك أنه يجب وضع حد للقتال لخلق مساحة سياسية لمسار الخروج من هذا الأذى الكارثي الذي تعرض له سكان غزة.

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