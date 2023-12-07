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في جازان والمدينة المنورة .. تفاصيل الإطاحة بمروجي سموم ومخالف

الدوريات الامنية - الافواج الامنية
الدوريات الأمنية
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.اضافة اعلان

استكمال الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

شرطة محافظة المهد

كما ضبطت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.


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