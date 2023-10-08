الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
وزير الطاقة خلال الجلسة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن استضافة المملكة النسخة الثانية من أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعكس التزامها الراسخ بالعمل المشترك لبحث جميع الحلول التي تُعين على مواجهة التحديات المناخية التي نشهدها اليوم.اضافة اعلان

اتفاقية الأمم المتحدة:

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، الذي تستضيفه المملكة في مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023.

وبعد افتتاحه أعمال «أسبوع المناخ»، رحب وزير الطاقة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بضيوف المملكة المشاركين في «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023» في الرياض، وقال "تسعد المملكة باستضافة النسخة الثانية"، مشيداً بما تعكسه جهود شباب وشابات المملكة من طموح تجاه مواجهة آثار التغيُّر المناخي لبناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم وللعالم أجمع.

وبيّن أن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي، والمناهج الشاملة للتعامل مع التغيُّر المناخي، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشجع على توظيف التقنيات المتاحة، واستخدام أشكال الطاقة المختلفة، ويدعم انتهاز جميع الفرص التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يُعين على تحقيق الأهداف المناخية.

أول قطار هيدروجيني:

وخاطب حضور الاحتفال بقوله: «القصة الكبرى سيرويها لكم نخبة من الشباب في وزارة الطاقة، الذين سيقدِّمون لكم لمحةً عمَّا نقوم به، وما سنقوم به في المستقبل».

وكشف أن المملكة سيكون لديها في الأشهر القادمة أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط، مضيفاً «علينا العمل معًا من أجل أن يصبح «COP28» في دبي، قمة ناجحة وتبقى في الذاكرة لدينا جميعًا»، مشددا على أن «المخاطر عالية، والطموحات كبيرة، والتكيف والتطبيق العملي والشمولية أمور لا بد منها».

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
6:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قفزة كبيرة في نمو السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية

النيابة العامة
6:28 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

النيابة العامة توجه تحذيراً مهماً لجميع المواطنين

الأراضي البيضاء
6:00 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

برنامج "الأراضي البيضاء" يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة

الضمان الاجتماعي المطور
5:34 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

3 أهداف لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

أمر سام بإنشاء محمية الأمير فيصل بن تركي الملكية

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السويد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قطعة-ارض-سكني 1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "سكني" حول موعد إيداع الدعم

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق 11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

أنواع_الأخطاء_الطبية 12:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

الجوازات 5:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات

اقرأ أيضا

ec_46_1
4:05 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد قرارات خادم الحرمين.. وزير الموارد البشرية يوجه الشكر للقيادة على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

22f862c0-13db-4556-83f1-2c7bcc78e194
3:58 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أمرٌ سامٍ كريم يخص عسير وجازان ومكة المكرمة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
3:24 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تفاصيل لقاء أمير الحدود الشمالية بزوج وأبناء المعلمة المتوفية

وزارة العدل
3:22 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

خدمة جديدة من وزارة العدل تسهل عمليات التقاضي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

حساب المواطن
5:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

الضمان الاجتماعي المطور
5:34 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

3 أهداف لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ