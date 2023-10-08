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صحيفة تواصل الالكترونية

قفزة كبيرة في نمو السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
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كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية، التي تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، بنسبة 12% بنهاية الربع الثالث لـ2023.

أداء قطاع الأعمال وتطوراته :اضافة اعلان


جاء ذلك وفقًا للنشرة الموجزة لأعمال الوزارة خلال الربع الثالث لعام 2023، التي تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وأعلنت الوزارة عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث لـ2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و371 ألف سجل تجاري.

وتناولت النشرة تفصيلا للسجلات التجارية القائمة، التي استحوذ فيها فئة الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

السجلات التجارية:


كما أشارت الوزارة من خلال النشرة الربعية إلى نمو السجلات التجارية في عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، مثل القطاعات التقنية المتمثلة في عدد من الأنشطة.

ومن أبرز تلك القطاعات: حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي وبرمجة البرمجيات الخاصة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه والسياحة والعقار، مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصًا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

وللاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2023 يرجى زيارة الرابط: mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx

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