فوربس تكرّم جمعية إنسان لتصنيفها ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية

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كرّمت شركة "فوربس الشرق الأوسط " الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان " خلال الحفل الذي نظمته في فندق الإنتركونتننتال، حيث صنفت جمعية إنسان ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية من خلال الإصدار الذي نشرته بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات.





جمعية إنسان:



معايير المسؤولية الاجتماعية:



إشراك الأبناء في مبادرات تطوعية متميزة :



وجاء تصنيف جمعية "إنسان" عقب الدراسة التي أجرتها مجلة فوربس لتسليط الضوء على الجهات التي تقدم مبادرات متميزة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية في المملكة.وتسلم درع التكريم مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب، الذي قدم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولأعضاء مجلس الإدارة بحصول الجمعية على هذا التميز.وأوضح المحارب أن هذا التميز نتيجةً للجهود والمبادرات العديدة التي نفذتها الجمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية في إطار إستراتيجيتها المتكاملة لتحقيق الاستدامة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والتي حرصت على مواءمتها مع رؤية المملكة 2023، التي أكدت على تحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والخاص لما فيه خدمة المستفيدين من أبناء الوطن ممن تشملهم رعاية الجمعيات والقطاعات غير الربحية.وبين خلال الندوة المصاحبة للحفل أن "إنسان" حققت خلال مسيرتها التنموية معايير المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامها وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في برامج ومشاريع الجمعية وتحقيق الحياة الكريمة لأبناء وأسر الجمعية، وتعزيز جودة الحياة لديهم؛ مشيراً إلى أن الجمعية أطلقت العديد من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية لرفع معدل المساهمات المجتمعية، وركزت على المبادرات ذات الأثر الاجتماعي لتسهم بذلك في زيادة وإشراك القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية وازدهار الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره.ومن ضمن تلك المبادرات على سبيل المثال لا الحصر: الزواج الجماعي الذي تنظمه الجمعية سنوياً لأبنائها الأيتام من الجنسين، وتقديم الرعاية التعليمية والصحية لهم، كذلك إلحاقهم في برامج التمكين بكل مساراته، ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية بمختلف المجالات وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لهم بالتعاون مع مختلف الجهات.وأكد أن الجمعية دعمت برامج المسؤولية الاجتماعية في العمل التطوعي، من خلال إشراك الأبناء في مبادرات تطوعية متميزة كان لها عظيم الأثر في نفوسهم، ومن ذلك مشاركة كشافة إنسان في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج وذلك لغرس مبدأ التطوع في نفوس الأبناء وترسيخ العمل الإنساني والمجتمعي في نفوسهم.يذكر أن إنسان حققت عدداً من الجوائز على المستويين المحلي والإقليمي، وفعلت برامج المسؤولية الاجتماعية أيضًا في نادي إنسان الاجتماعي الذي يعد حاضنة تربوية للأبناء تقدم من خلاله العديد من الأنشطة الرياضية والبرامج التربوية والثقافية والتعليمية ودورات تدريبية وتأهيلية من خلال مرافق وقاعات النادي المخصصة لتأهيل الأبناء وتهيئتهم لسوق العمل وزيادة تحصيلهم المعرفي في مختلف العلوم والتخصصات مما يعمل على تهيئتم لسوق العمل وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.