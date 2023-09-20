فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطالبات

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تعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة الرسمية المسؤولة عن اختبارات القدرات العامة الورقي، وقد أوضحت كافة تفاصيل تسجيل الطلاب في الاختبارات. اضافة اعلان

وأوصت الطلاب والطالبات الراغبين خوض الاختبارات بالتسجيل مسبقًا فيها، وذلك لكون تلك الاختبارات شرط أساسي للتسجيل في عدد كبير من الجامعات والكليات من أجل الالتحاق بها.





هدف الاختبارات الورقة





مواعيد الاختبارات





ضوابط التسجيل الإلكتروني في موقع قياس



تمثل اختبارات القدرات العامة الورقي خطوة هامة في المسار التعليمي للطالب، إذ أنها تُسهم بشكل كبير في تحديد مستوى القدرات والمهارات لديه.ووفقًا لنتائجها يتم قبوله في الجامعات والكليات المختلفة التي تضع شرط أساسي لذلك، بهدف تحديد التخصص المناسب لكل طالب وفق مُعدله في الاختبارات.وفي إطار تقنين وضع التسجيل حرصت على تحديد موعد محدد، يتم خلاله استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التسجيل، وذلك خلال المواعيد التالية:موعد التسجيل للبنين يوم 13 سبتمبر 2023.التسجيل للإناث يوم 20 سبتمبر 2023.بعد توضيح كافة التفاصيل المُتعلقة بموعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للعام الجاري، هذه آلية التسجيل في موقع "قياس".1ـ في البداية على الطالب أو الطالبة تسجيل الدخول إلى موقع قياس.2ـ عقب إدراج رقم السجل المدني وكلمة المرور يتم النقر على تسجيل الدخول.3ـ انقر فوق أيقونة الاختبارات للبدء في التسجيل.4ـ تحديد قسم اختبارات القدرات من القائمة الظاهرة أمامك.5ـ النقر فوق أيقونة التسجيل لاختبار القدرات.6ـ اضغط على إقرار ثم زر التالي لمتابعة التسجيل7ـ قم باختيار كلًا من المركز والمدينة المرغوب تقديم الاختبار منها.يجب متابعة الطلب التسجيل الخاص بالطالب أول بأول للتعرف على أي تغييرات.