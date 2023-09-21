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صحيفة تواصل الالكترونية

الشؤون البلدية والقروية تلزم مواقف السيارات بهذه الشروط

مواقف السيارات
مواقف السيارات
أ أ
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اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عند تصميم مواقف السيارات الاهتمام بنمط «بحث السائق عن موقف مركبته» بيسر وسهولة، وذلك في إطار التحديث الأخير لدليل تصميم مواقف السيارات.

وتناول الدليل، الذي أقره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نطاق تطبيقه الذي يشمل ثلاثة مواقف: المواقف السطحية والمواقف المتعددة الأدوار والمواقف بارتدادات المباني والطرق.اضافة اعلان


مواقف مستثناة

ويستثنى من ذلك مواقف ومحطات النقل الجماعي ومواقف تخزين الحافلات والشاحنات، وتصميم مشاريع الطرق وشبكات النقل.
واشترط الدليل عند تصميم حركة السيارات داخل المواقف عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار، منها:


شروط تصميم حركة السيارات

1ـ أن تكون دورة حركة المرور قصيرة وآمنة.
2ـ أن تكون كل المواقف واضحة الرؤية.
3ـ أن تكون دورة حركة المرور داخل ساحة المواقف سهلة، بحيث لا تربك السائق.
4ـ العمل على إلغاء نقاط التصادم لحركة السيارات داخل ساحة المواقف.
5ـ الحد من التعارض بين السيارات والمشاة، مع ضرورة أن يكون موقع مبنى المواقف بعيدا عن تقاطعات الطرق الرئيسية، وبعيدا عن أماكن الزحام بشبكة الطرق.
6ـ مراعاة اختيار مواقع مداخل ومخارج ساحات المواقف السطحية، بحيث لا تتعارض مع حركة المرور على الطريق الخارجي.
7ـ على أن تكون المداخل والمخارج وساحات المواقف بعيدة عن طرق الخدمة في الطرق الرئيسية.


العلامات المضيئة

على صعيد السلامة، يتعين تزويد كل مدخل ومخرج بعلامة مضيئة توضح المدخل أو المخرج كتابة، بالإضافة إلى تزويد كل مدخل بلوحة تحدد الارتفاع المسموح به للدخول.
وتوضع هذه اللوحة بحيث يسمح لها بالحركة عند ملامستها سطح السيارة التي تتجاوز الارتفاع المسموح به، وتخطيط الرصيف المؤدي للمدخل أو المخرج بلون واضح، لتأمين سلامة عبور المشاة.


أعمال الصيانة الدورية

كما يشترط في مواقف السيارات إجراء أعمال الصيانة الدورية، بما في ذلك صيانة أجهزة إطفاء الحريق الآلي بالمواقف دوريا، وتنظيف المواقف من الأتربة والنفايات بصفة دورية.

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