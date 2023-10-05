الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الشؤون البلدية: 3 أشياء مهمة يتضمنها دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
الشؤون البلدية
أ أ
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كشفت وزارة الشؤون البلدية عن 3 أشياء مهمة يتضمنها دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية يوّضح لك الأحكام ومتطلبات التسوير المؤقت للمباني السكنيّة والتجارية.اضافة اعلان

3 أشياء

 

وأوضحت أن الدليل يتضمن المتطلبات الفنية والعامة للتسوير وكذلك الأحكام العامة ونماذج التسوير وآليته.


في وقت سابق، ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية والتجارية.

تطبيق جميع الاشتراطات

 ودعت أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 15 أكتوبر2023 .
مؤكدة على أن القرار يشمل المباني السكنية والتجارية حديثة الإنشاء بالإضافة إلى المباني القائمة المُعاد ترميم واجهاتها.

تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية

 وأكدت الوزارة أن تطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل يُسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تُحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته.
 مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء.

المتطلبات الفنية والعامة للتسوير

ويتضمّن الدليل عددًا من المتطلبات الفنية والعامة للتسوير المؤقت للمباني الواقعة على الطرق السكنيّة والتجارية، أبرزها؛ تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة لحماية المارّة ومرتادي الطريق والعاملين.
بالإضافة إلى منع صبِّ الخرسانة على الرصيف أو الطريق مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة.

أولويات وزارة الشؤون البلدية

 يُذكر أن معالجة التشوه البصري في المدن المملكة تأتي على رأس أولويات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري للمستفيد والمستثمر.
وتقوم على سلسة من الركائز الرامية إلى تعزيز الجاذبية البصرية، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح وبما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري.

دليل تسوير مواقع الأعمال

 ويمكن الاطلاع على دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية من خلال زيارة الرابط :
https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2023-03/dlyl-tswyr-mwaq-alamal-alanshayyt.pdf.

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