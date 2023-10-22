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صحيفة تواصل الالكترونية

غدًا.. بداية التسجيل في الرخصة المهنية للتخصصات.. تعرف على التفاصيل

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وزارة التعليم
أ أ
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تبدأ وزارة التعليم، غدًا الاثنين، تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات، وفق المواعيد التي سبق وأعلنت عنها الوزارة والتي تنتهي في 12/7/1445هـ.اضافة اعلان
وجاء ذلك على الموقع "الميدان التعليمي" في "إكس" حيث أعلنت عن مواعيد التسجيل كالتالي:


مواعيد التسجيل

- للرجال لمن هم على رأس العمل
الاثنين 8/4/1445هـ.
- للجميع:
الأربعاء 10/4/1445هـ.
- للنساء لمن هن على رأس العمل:
الاثنين 15/4/1445هـ
- للجميع:
الأربعاء 17/4/1445هـ
وأوضحت وزارة التعليم، أن التسجيل ينتهي بتاريخ 12/ 7/ 1445هـ.


خطوات التسجيل

- تسجيل الدخول على موقع الي هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- اختيار نظام الرخصة المهنية لموظفي الوظائف التعليمية.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- تسجيل الدخول في نظام أبشر الإلكتروني.
- إدخال الرمز المرئي والضغط على تسجيل الدخول.
- الاطلاع على كافة التعليمات.
- الموافقة عليها.
- الضغط على متابعة.

تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر أبشر

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنه يمكن تعديل المؤهل الدراسي المتاح إلكترونيًا عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.


الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية

وبينت أن وزارة التعليم قررت إتاحة شهادة إتمام المرحلة الثانوية بتاريخ جديد، للطلبة الخريجين القدامى من الثانوية، وذلك بعد إجراء اختبار الحصول على الشهادة بتاريخها الجديد.

شروط ومراحل إصدار الرخصة المهنية للمدربين

يأتي هذا في وقت تستعد فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب، لوضع ضوابط للرخص المهنية للمدربين، وذلك وفق عدة شروط، أوضحتها كالتالي:
1- أن يكون المتقدم مؤهلاً في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة شهادة (الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية/ حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها).
2- اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية مع استيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت.
3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مراحل لإصدار الرخصة المهنية

المرحلة الأولى: دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية للمدربين والتسجيل في الاختبار، وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، لتتحقق الهيئة من صحة جميع بياناته الشخصية والمهنية.
 المرحلة الثانية: إجراء اختبار الرخصة المهنية للمدربين.
المرحلة الثالثة: يتم فيها رفع المتقدم طلبًا بإصدار رخصته بعد استيفاء شروط الحصول عليها.

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