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عاجل.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث.. غداً

الطلاب يؤدون الاختبارات
أرشيفية
أ أ
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تنطلق غدًا الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية، وتستمر حسب المراحل الدراسية والجداول المعتمدة لكل مدرسة.اضافة اعلان

إجازة مطولة واحدة تبدأ يوم 23 شوال:

حيث تؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الإخلال به، مع أهمية الرصد اليومي للنتائج في نظام نور الإلكتروني ورصد حالات الغياب.
يشار إلى أنه يتبقى في الفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة واحدة تبدأ يوم 23 شوال، وبداية تسجيل الرغبات للنقل الداخلي من 12 الى 16 شوال، وإغلاق تسجيل طلاب الصف الأول يوم 23 شوال، ويوم الأحد 4 ذو القعدة اختبارات نافس.
 وتكون بداية الاختبارات النهائية يوم 27 ذو القعدة، وتختتم العام الدراسي بإجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 4 / 12 / 1445 هـ .

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