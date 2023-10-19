الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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"عينك طبيبك".. نصائح مهمة لمربي الأغنام

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي
أغنام
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نشر الإرشاد الزراعي مقطع فيديو يوضح عدة خطوات للحفاظ على أحجام الأغنام بشكل طبيعي.

متابعة الحيوانات

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وقال إنه يجب متابعة الحيوانات جيدا وخاصة فيما تتناوله من طعام فإذا لاحظ المربي أنها سمينة يجب تقليل الطعام تدريجيا.

وأضاف : يوصى في تربية الأغنام أن تكون أنت طبيبك وعينك دليلك فإن ضعفت زد الأعلاف وإن سمنت قللها تدريجيا.


في سياق متصل، تباينت أسعار المواشي في سوق الأغنام بمدينة جدة، بعد أن شهد السوق إقبالاً شرائيًا عاليًا، مع استقرار قيمة المواشي من الأغنام، وبلغ أقصاها نوع الحري الكبير بسعر 1500 ريال.

أسعار الأغنام في سوق جدة

في حين بلغ سعر النجدي بـ1400 ريال، والسواكني 1000 ريال، والنعيمي 900 ريال.
كما تراوح سعر الخروف من التيوس بين 800-900 ريال، أما السواكني الحمري «المربع» فسعره 1200 ريال، والحري الصغير وصل إلى 1300 ريال، وفقًا لصحيفة "الوطن".

استقرار الأسعار
أكد صاحب محل لبيع الأغنام في مسلخ جدة الرئيس المطور أحمد عبداللطيف، أن سوق الأغنام حاليًا يشهد استقرارًا في الأسعار لذلك نجد أن الحركة الشرائية في السوق نشطة خاصة في سوق الأغنام الواقع بمسلخ جدة الرئيس.
وتابع أن أكثر الشراء على الحري الذي استقر سعره ما بين 1400 ريال إلى 1500 ريال، وكان سابقا وصل إلى 1700 ريال، كذلك هناك إقبال على شراء السواكني الحمري الذي أصبح سعره يتفاوت ما بين 1300 و1100 ريال.
وأضاف أن أكثر الإقبال على المسلخ المركزي المطور وذلك لما يميزه من إمكانيات لا توجد في المسالخ الأخرى.
من جهته أكد المستهلك صالح القحطاني، أن الأسعار الحالية للأغنام مستقرة عن الشهور الماضية ولا يوجد ارتفاع ملحوظ.
وأوضح أنه قام بشراء حري بسعر 1400 ريال وسابقًا كان السعر 1700 ريال، مشيرًا إلى أنه يحرص دائما على زيارة المسلخ المركزي المطور شرق الخط السريع، وذلك لما يميز هذا المسلخ من إمكانيات لا توجد في المسالخ الأخرى وما يحتويه من تنوع في حلقة الأغنام والتنظيم وسرعة إنهاء الذبح والتغليف بطرق آمنة إلى جانب النظافة.

مسلخ جدة
يعتبر الأول من نوعه في المملكة من حيث التقنيات والمواصفات العالمية والصحية تحت إشراف الشركة الأسترالية FEA لتنفيذ خطوط الذبح الآلي، وصمم المسلخ وفق معايير عالمية توفر أرقى الشروط الصحية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسلخ 5000 رأس غنم و500 رأس من الجمال والأبقار يوميا.
وينقسم مسلخ جدة الرئيس إلى قسمين:
أولهما قسم صالات الذبائح العلوي بمساحة 2500م2 والذي يتكون من الآلات والمعدات الحديثة المتطورة لذبائح أنعام الموردين والإعاشات الحكومية بطريقة آلية حديثة.
أما القسم الثاني فيقع على مساحة 1000م2 وتم تخصيصه للتخلص من المخلفات وفرزها عن موقع الذبح بأعلى المواصفات الصحية.



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