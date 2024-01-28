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عاجل.. هل يمكن نقل كفالة العامل حال انتهاء الإقامة؟ مساند يوضح

مساند
منصة مساند
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تفاعلت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن إمكانية نقل كفالة العامل في حالة انتهاء الإقامة.

نقل كفالة العمالة المنزليةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "انتهت المدة 90 يوما في الجواز ولم يتم إصدار الإقامه هل يسمح بنقل كفالة من فرد إلى فرد آخر لمهنة عامل منزلي؟".

وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يجب ألا تكون إقامة العامل منتهية أو تنتهي خلال 15 يوم، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي 920002866".

كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن مدة صلاحية التأشيرة.

صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية


جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "كم صلاحية تأشيرة عاملة منزلية؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار".

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه يمكن استقدام عامل معين بالاسم.

استقدام عامل معين بالاسم


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن شروط استقدام عامل معين بالاسم.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم يمكنكم استقدام عامل معين بالاسم، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل".

وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.

استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية


وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:
- الدخول على منصة مساند
_ ثم الضغط على التعاقد
- اختيار الخدمات
- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .

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