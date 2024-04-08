تنبيه لـ"المرور" بشأن الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، للحفاظ على سلامة الجميع من الوقوع في الحوادث المرورية.





تحذير مهم بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة



وطالبت على حسابها في منصة "إكس"، بتجنب المراوغة بالمركبات وترك مسافة أمان، محذرة من السرعة العالية والقيادة في تجمعات المياه وعبور الأودية والشعاب.





القيادة الآمنة أثناء المطر تحمي من الوقوع في الحوادث



مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة



وأكدت أن القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث، من خلال اتباع الإرشادات الآتية:1 – تجنب السرعة العالية.2 – عدم المراوغة بين المركبات.3 – تجنب عبور الأودية والشعاب.4 – عدم ترك مسافة أمان.5 – تجنب القيادة في تجمعات المياه.ونوهت الإدارة إلى 4 توصيات مهمة ينبغي على قائدي السيارات مراعاتها عند القيادة أثناء المطر، وهي:1 – تمهل وخفف السرعة.2 – احرص على استخدام المساحات.3 – حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.4 – استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.وبينت أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة والتقلبات الجوية، مطالبة جميع قائدي المركبات بضرورة الحرص على اتباع إجراءات السلامة من أجل الحفاظ على الأرواح.وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مؤكدة على ضرورة الانتباه للسرعة حتى يمكن التحكم في السيارة.