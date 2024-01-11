الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

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عاجل.. هل دخل الأبناء الموظفين يؤثر على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن تأثير دخل الأبناء على الدعم للمستفيد الرئيسي "رب الأسرة".
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد، قال فيه : "لم يتم إيداع حساب المواطن لي هذا الشهر  بسبب دخل الابن علما بأن ابني توظف في منطقة الرياض وليس معنا في المنطقة؟ ما السبب؟اضافة اعلان

دعم حساب المواطن والفرد المستقل


وأجاب حساب المواطن، بقولها: "يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ،ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (ملف المستفيد- المرفقات)".

تمديد حساب المواطن


يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

المستهدفون من حساب المواطن


تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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