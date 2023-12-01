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عاجل.. "نزاهة": توقيف 146 مواطنًا ومقيمًا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

نزاهة
نزاهة
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال شهر نوفمبر 2023م، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.اضافة اعلان

وباشرت الهيئة، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (202) جولة رقابية، والتحقيق مع (341) متهمًا في قضايا جنائية وإدارية خلال شهر نوفمبر 2023، وإيقاف (146) مواطنًا ومقيمًا.

الوزارات التي شهدت وقائع فساد 

وينتسب الموقوفون إلى وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والميها والزراعة).
يأتي ذلك لتورطهم في جرائم فساد تشمل (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

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