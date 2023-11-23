الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

63 % رشوة.. 8112 متهمًّا في قضايا فساد خلال عامين

نزاهة
نزاهة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ارتفع عدد المتهمِّين في قضايا فساد واستغلال النفوذ إلى 8112 متَّهمًا خلال العامين الماضيِّين، بحسب تقريرٌ حديثٌ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة".

رصد الملحوظات

ولفت التقرير إلى تنفيذ 93221 جولةً على مختلف الجهات الحكوميَّة والهيئات من أجل التأكُّد من سير العمل ورصد الملحوظات.
وكشف أنَّ عدد الموقوفين خلال الفترة نفسها، وصل إلى 3036 شخصًا، أمَّا عدد المتَّهمين بلغ 8112 في قضايا متنوِّعة أبرزها الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتَّزوير، واختلاس المال العام.
مكافحة الفساد
ياتي ذلك في إطار جهود الهيئة لحماية النَّزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافيَّة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتَّى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحرِّي عن أوجهِ الفساد الماليِّ والإداريِّ في عقود الأشغال العامَّة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها.

جهود نزاهة في عامين


93221 جولةً

3036 موقوفًا

8112 متَّهمًا

63 % الرشوة

12.6 % استغلال النفوذ الوظيفي

4 % التزوير

2 % تبديد المال العاماضافة اعلان

اقرأ أيضا

دارة الملك عبدالعزيز
2:48 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تاريخ وعمارة المسجد الحرام.. إصدار جديد لدارة الملك عبدالعزيز

ت
1:02 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تدخل عاجل من الدفاع المدني لإخماد حريق في مبنى سكني بالرياض

المركز الوطني للأرصاد
12:20 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على "الحدود الشمالية"

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
11:07 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الالتزام البيئي" يؤكد زيادة استثمارات الرخص البيئية .. و 20 يوماً لإصدارها

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة الحجز والأسعار والمواعيد .. 5 قطارات يوميا بين الرياض والدمام

برعاية خادم الحرمين .. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023

في عسير والجوف .. الإطاحة بمخالفي "البيئة والطرق" ومهربي السموم

عاجل.. أهم 10.. الحصول على شقة من سكني وأرخص شركات التأمين على المركبات واعترافات سجين المخدرات

الهيئة العامة للنقل تطلق أول شاحنة كهربائية في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

نزاهة 9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

أهم 10 10:03 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر تطورات إعصار "تيج" وأمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 2 7:41 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على معظم مناطق المملكة

اقرأ أيضا

ريال - دعم - ريف
9:37 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

هل دعم برنامج ريف يشمل جميع مناطق المملكة؟

الطقس - الامطار - امطار الباحة - عسير
9:06 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة الباحة

الطيران المدني (2)
8:05 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تعويض تأخير وإلغاء الرحلات .. 6 حالات تضمنتها لائحة حماية حقوق المسافرين

صلاة الميت
7:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-11-23 at 1.16.34 AM
2:30 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

بعد حرق المصحف .. زلة لسان جديدة تفضح رئيس الوزراء السويدي

حساب المواطن
2:04 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للزوجة في حال تغيب الزوج

ت
1:02 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تدخل عاجل من الدفاع المدني لإخماد حريق في مبنى سكني بالرياض

باب رزق جميل
12:06 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. مئات الوظائف الشاغرة في 6 مدن

WhatsApp Image 2023-11-22 at 8.08.19 PM
11:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة الحجز والأسعار والمواعيد .. 5 قطارات يوميا بين الرياض والدمام

القبض على رجل
10:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

في عسير والجوف .. الإطاحة بمخالفي "البيئة والطرق" ومهربي السموم