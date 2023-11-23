63 % رشوة.. 8112 متهمًّا في قضايا فساد خلال عامين

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ارتفع عدد المتهمِّين في قضايا فساد واستغلال النفوذ إلى 8112 متَّهمًا خلال العامين الماضيِّين، بحسب تقريرٌ حديثٌ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة".





رصد الملحوظات



جهود نزاهة في عامين



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ولفت التقرير إلى تنفيذ 93221 جولةً على مختلف الجهات الحكوميَّة والهيئات من أجل التأكُّد من سير العمل ورصد الملحوظات.وكشف أنَّ عدد الموقوفين خلال الفترة نفسها، وصل إلى 3036 شخصًا، أمَّا عدد المتَّهمين بلغ 8112 في قضايا متنوِّعة أبرزها الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتَّزوير، واختلاس المال العام.مكافحة الفسادياتي ذلك في إطار جهود الهيئة لحماية النَّزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافيَّة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتَّى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحرِّي عن أوجهِ الفساد الماليِّ والإداريِّ في عقود الأشغال العامَّة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها.93221 جولةً3036 موقوفًا8112 متَّهمًا63 % الرشوة12.6 % استغلال النفوذ الوظيفي4 % التزوير2 % تبديد المال العام