63 % رشوة.. 8112 متهمًّا في قضايا فساد خلال عامين

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ارتفع عدد المتهمِّين في قضايا فساد واستغلال النفوذ إلى 8112 متَّهمًا
خلال العامين الماضيِّين، بحسب تقريرٌ حديثٌ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة".
رصد الملحوظاتولفت التقرير إلى تنفيذ 93221 جولةً على مختلف الجهات الحكوميَّة والهيئات
من أجل التأكُّد من سير العمل ورصد الملحوظات.
وكشف أنَّ عدد الموقوفين خلال الفترة نفسها، وصل إلى 3036 شخصًا، أمَّا عدد المتَّهمين بلغ 8112 في قضايا متنوِّعة أبرزها الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتَّزوير، واختلاس المال العام.
مكافحة الفساد
ياتي ذلك في إطار جهود الهيئة لحماية النَّزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافيَّة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتَّى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحرِّي عن أوجهِ الفساد الماليِّ والإداريِّ في عقود الأشغال العامَّة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها.
جهود نزاهة في عامين
93221 جولةً
3036 موقوفًا
8112 متَّهمًا
63 % الرشوة
12.6 % استغلال النفوذ الوظيفي
4 % التزوير
2 % تبديد المال العام