إجراء عاجل.. هدف: رصد مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرّمة وإحالتهم لنزاهة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه انطلاق من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظاماً مما يعد تعدى على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ودعا صندوق هدف المستفيدين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم بطريقة غير نظامية.
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وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إيقاف 176 شخصًا من 6 وزارات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهمة الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير.
وأشارت إلى أن المشتبه بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
توقيف 176 متهمًاوقالت "نزاهة" إنه تمّ توقيف 176 متهمًا، لتورُّطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
ودعت "نزاهة" إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.
انطلاق من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظاماً مما يعد تعدى على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد، ويؤكد الصندوق للمستفيدين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم… pic.twitter.com/Ct4l6Xr6LJ— صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) November 23, 2023