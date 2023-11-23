الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إجراء عاجل.. هدف: رصد مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرّمة وإحالتهم لنزاهة

هدف
صندوق هدف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"،  أنه انطلاق من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظاماً مما يعد تعدى على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

اضافة اعلان


 ودعا صندوق هدف المستفيدين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم بطريقة غير نظامية.

 

أكثر من 3 آلاف و600 جولة



وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إيقاف 176 شخصًا من 6 وزارات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهمة الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير.


وقالت الهيئة، إنها باشرت خلال شهر ربيع الأول، اختصاصاتها ومهامها من خلال 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 مشتبهًا فيه.
وأشارت إلى أن المشتبه بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

توقيف 176 متهمًا

وقالت "نزاهة" إنه تمّ توقيف 176 متهمًا، لتورُّطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
ودعت "نزاهة" إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.




اقرأ أيضا

الحرب على المخدرات
8:38 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

في نجران وجازان.. الإطاحة بعدد من مهربي السموم قبل توزيعها

المركز الوطني للأرصاد
7:08 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "المنطقة الشرقية"

سيول
7:06 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

تصوير جوي مذهل لجريان السيول شمال شرق حائل

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
7:05 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره النرويجي

اقرأ أيضا

هل يمكن التسجيل في التأمينات بدون علاقة تعاقدية؟

3 مراحل لتقييم شاغلي الوظائف التعليمية

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مستند إثبات الاستقلالية

الإطاحة بـ 5 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

هل يتم دفع رسوم التجديد ٦٠٠ ريال لمدة ١٠ سنوات ؟.. توضيح مهم من "الجوازات"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق الموارد 2:52 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

تأهيل الكوادر الوطنية في المملكة للعمل في القطاع الخاص

أخبار السعودية 5:03 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. بشرى من سكني لـ84 ألف أسرة ومشاهد لأول قطار هيدروجيني بالمملكة

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. دعم حساب المواطن للمبتعث والطالب الجامعي وتعويضات للمسافرين

F_cyW5HXsAAq0eG
4:49 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

لأمر هام.. أمانة المدينة تدعو ملاّك المباني الواقعة ضمن 11 طريقاً

الدردشة الذكية
4:48 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

50% من الشباب استخدموا برامج الدردشة الذكية العام الماضي

اسعار الاسهم
4:26 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

سوق الأسهم يتماسك عند 11090 والمؤشر يخسر 29 نقطة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الحرب على المخدرات
8:38 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

في نجران وجازان.. الإطاحة بعدد من مهربي السموم قبل توزيعها

حساب المواطن
8:19 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

تنبيه من حساب المواطن حول إنشاء "كلمة المرور" أثناء عملية التسجيل

هدف
8:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إجراء عاجل.. هدف: رصد مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرّمة وإحالتهم لنزاهة

المركز الوطني للأرصاد
7:08 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "المنطقة الشرقية"

تويوتا تندرا
7:05 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. خلل يؤدي لحادث مميت .. التجارة تستدعي أكثر من 13 ألف مركبة "تويوتا هايلاندر"

غزة - فلسطين
5:41 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. هدنة إنسانية في غزة تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح الجمعة (تفاصيل)