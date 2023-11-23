إجراء عاجل.. هدف: رصد مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرّمة وإحالتهم لنزاهة

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه انطلاق من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظاماً مما يعد تعدى على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

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ودعا صندوق هدف المستفيدين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم بطريقة غير نظامية.

أكثر من 3 آلاف و600 جولة

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إيقاف 176 شخصًا من 6 وزارات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهمة الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير.









توقيف 176 متهمًا



وقالت الهيئة، إنها باشرت خلال شهر ربيع الأول، اختصاصاتها ومهامها من خلال 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 مشتبهًا فيه.وأشارت إلى أن المشتبه بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وقالت "نزاهة" إنه تمّ توقيف 176 متهمًا، لتورُّطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.ودعت "نزاهة" إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.







