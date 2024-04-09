عاجل.. موعد صلاة عيد الفطر بالمملكة وتحذير لسكان هذه المناطق

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يستعد ملايين المواطنين والمقيمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، صباح غد الأربعاء في المساجد والساحات التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية، والتي من المقرر إقامتها عند الساعة 6:11 صباحًا.



توجيه وزير الشؤون الإسلامية:



توقعات المركز الوطني للأرصاد:



أمطار غزيرة في عيد الفطر:



وفي هذا الشأن، وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة إلى عدم إقامة صلاة عيد الفطر في الأماكن المكشوفة بالمناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار في هذا اليوم.وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": نظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم #عيد_الفطر لهذا العام 1445هـ ؛ فقد وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار بإذن الله".وحذر المركز الوطني للأرصاد، من تساقط البرد، وانعدام الرؤية الأفقية، وسقوط أمطار غزيرة في عيد الفطر في بعض مناطق المملكة.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة تثير الأتربة والغبار، كما ستتأثر مناطق الرياض ونجران وجازان والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف وعسير والباحة والقصيم بالحالة الجوية السائدة.