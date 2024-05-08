عاجل.. الموارد البشرية: 3 مزايا لخدمة أجير الحج .. وهذا رابط التسجيل

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم مزايا خدمة أجير الحج والتي تستهدف خدمة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن بتوفير الوظائف المناسبة خلال موسم الحج.



موايا وأهداف خدمة أجير الحج



▪️ استفادة المنشآت من القوى العاملة خلال موسم الحج▪️ إتاحة فرص العمل الموسمية للأفراد▪️ تسهيل الإجراءات بعقود موسميةوأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يمكن التقديم والتسجيل للاشتراك في خدمة أجير الحج من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".

وكان متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق الوزارة لخدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، من خلال "بوابة أجير".

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول عمل مرنة للمنشآت من خلال منصة "أجير". خلال موسم الحج.





خدمة أجير الحج



رفع السيرة الذاتية عبر منصة باب أجير



إصدار تصاريح العمل والتوظيف المؤقتة



وأوضح الرزقي، أنها تهدف أيضًا إلى إتاحة فرص العمل الموسمية للأفراد، بالإضافة إلى استفادة المنشآت من القوى العاملة المحلية بالمملكة من خلال منصة "أجير" في موسم الحج.وأشار إلى أن الخدمة تسهم في خدمة أصحاب العلاقة التعاقدية، سواءً المستفيد أو المنشأة المصرح لها من الجهات المعنية من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال موسم الحج.ولفت إلى أن هذا يكون من خلال إصدار تصاريح عمل مؤقتة للأعمال الموسمية، مما يسهل ويساعد في مرونة عمل المنشأة خلال موسم الحج.ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.