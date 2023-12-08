عاجل.. منها مكة والمدينة.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق

أ أ
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح
نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير،
وجازان.
ضباب على 10 مناطقفي حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك
المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32
كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى
من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن