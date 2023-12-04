الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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عاجل.. مساند تكشف إمكانية الدفع لوسيط خارج المملكة لاستقدام العمالة

مساند
مساند
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أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.
جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مستفيد، استفسر بشأن مدى إمكانية الدفع لوسيط خارج المملكة للاستقدام.

مسؤولية الاستقدام


وأجابت منصة مساند، بقولها: "مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، كما يمكنك معرفة مكاتب وشركات الإستقدام المصرح لها من خلال مساند
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866 ".

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، حالة الاستقدام في حالة رفض طلب التأشيرة.
جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مواطن، قال فيه: "تم رفض طلب التأشيرة.. فما هي حالة طلب الاستقدام؟".

طلب الاستقدام

وأجابت منصة مساند، بقولها: "إذا تم رفض طلب التأشيرة، يتم تلقائيا رفض طلب الاستقدام. ويمكن عرض أسباب رفض التأشيرة في منصة مساند - التأشيرات". اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن العامل المخالف يتحمل تكاليف عودته إلى بلده.
جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تكاليف عودة العامل المخالف.

عودة العامل المخالف


وأجابت منصة مساند، بقولها: "ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه ، يرحَّل إلى بلده على حساب الدولة".


وأضافت "كما يمكنك الاطلاع على لائحة العمالة المنزلية من خلال زيارة الرابط التالي- مركز المعرفة- القرارات والأنظمة- الأنظمة والإجراءات".

 

الاستقدام من تايلاند:



أيضا أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أعلى قيمة للاستقدام للعمالة المنزلية من دولة تايلاند.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "كم مبلغ استقدام عامل منزلي من تايلاند من مساند".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك، الحد الأعلى لسعر دولة تايلاند 10,000 ريال غير شامل قيمة  الضريبة المضافة".

كما أعلنت منصة مساند -إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية-، استئناف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.

منصة مساند وتأمين العمالة المنزلية:


ويأتي هذا بعد أن كشفت في وقت سابق عدم التمكن من إصدارها لوجود إجراءات تحسينية على الخدمة.

وتفاعلت المنصة مع الاستفسارات الواردة إليها عبر منصة إكس، حيث قالت إن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية متاحة الآن.

 وأوضحت أنه يمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد من خلال منصة مساند.

يذكر أن التأمين على عقود العمالة المنزلية يهدف للتالي:
-حفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.
-  التأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات.
- لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة مساند.

كما تكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى المملكة وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية.

ونوهت أنه  في حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يوما الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.


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