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عاجل .. ما هو أعلى سعر للاستقدام من تايلاند؟ مساند يوضح

مساند
مساند
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أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أعلى قيمة للاستقدام للعمالة المنزلية من دولة تايلاند.

الاستقدام من تايلانداضافة اعلان


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "كم مبلغ استقدام عامل منزلي من تايلاند من مساند".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك، الحد الأعلى لسعر دولة تايلاند 10,000 ريال غير شامل قيمة  الضريبة المضافة".

وفي وقت سابق، أعلنت منصة مساند -إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية-، استئناف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.

منصة مساند وتأمين العمالة المنزلية:


ويأتي هذا بعد أن كشفت في وقت سابق عدم التمكن من إصدارها لوجود إجراءات تحسينية على الخدمة.

وتفاعلت المنصة مع الاستفسارات الواردة إليها عبر منصة إكس، حيث قالت إن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية متاحة الآن.

 وأوضحت أنه يمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد من خلال منصة مساند.

يذكر أن التأمين على عقود العمالة المنزلية يهدف لـ:
-حفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.
-  التأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات.
- لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة مساند.

كما تكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى المملكة وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية.

ونوهت أنه  في حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يوما الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.

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