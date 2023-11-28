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خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الملك سلمان خادم الحرمين
خادم الحرمين
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رأس خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء.


جلسة مجلس الوزراء:

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واطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من فخامة رئيس أوكرانيا، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين، والتأكيد على حرص المملكة ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً.

وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الدولية خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التضامن مع الأشقاء والتعاون مع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يخدم العدل والسلام، ويحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

كما تطرق إلى ما اشتملت عليه مخرجات المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي عقد بالرياض، من إبراز الدور الفاعل للمملكة في التصدي لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي؛ بما في ذلك المبادرة بتأسيس منظمة عالمية للمياه، وابتكار الحلول التقنية الداعمة لتحقيق الأمن المائي.

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