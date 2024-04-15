الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

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عقوبات الغياب عن المدرسة بدون عذر بعد إجازة العيد

تعليق الدراسة الحضورية
الغياب عن المدرسة
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مع استئناف الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي 1445هـ اليوم الاثنين، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، شددت وزارة التعليم على أهمية الانضباط للطلاب والطالبات في جميع المراحل.اضافة اعلان
وعاد أكثر من 6 ملايين من طلاب وطالبات التعليم العام، إلى مقاعد الدراسة اليوم الاثنين، لاستئناف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ، آخر الفصول الدراسية لهذا العام.
ويأتي ذلك بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك، التي استمرت لمدة 17 يومًا من 18 رمضان إلى 5 من شوال. 
وتفرض الوزارة عقوبات على الطلاب والطالبات المتغيبين بدون إذن وتشمل الإنذارات المتتالية ونقل الملف الطلابي في حال الغياب المستمر.

عقوبات التغيب عن الدراسة بدون عذر 

غياب لمدة 3 أيام: إنذار.
غياب لمدة 5 أيام: إنذار ثان.
غياب لمدة 10 أيام: استلام تعهد خطي من ولي الأمر.
غياب لمدة 15 يومًا: تحويل الملف الطلابي من المدرسة إلى إدارة الرعاية الطلابية.

الحد الأقصى لغياب الطالب

يصل الحد الأقصى للغياب إلى 20% من الساعات المقررة على الطالب.

متى يفصل الطالب بسبب الغياب؟

عند تجاوز غياب الطالب 15 يومًا متصلة دون تقديم عذر مقبول يصدر قرار بفصله.

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