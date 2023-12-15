عاجل.. متوسط رواتب المواطنين في الحكومي والخاص يسجل هذا الرقم

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كشفت تقارير حكومية، أن متوسط رواتب المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، بلغ 9,872 ريالاً.

فيما بلغ متوسط رواتب الإناث نحو 6,280 ريالاً، وفقًا لصحيفة "عكاظ". اضافة اعلان

ووفقاً للرصد، فإن إجمالي عدد الذكور المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 295,846 ألف فرد، بلغت قيمة رواتبهم الإجمالية نحو 4.16 مليار ريال شهريًا.

أما الإناث العاملات في القطاع الحكومي فبلغ عددهن 127,575 موظفة، ويبلغ إجمالي رواتبهن 1.64 مليار ريال.





الإناث أعلى من الذكور

العاملون في القطاع الخاص

14 ألفاً رواتب الحكوميين

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وفيما يختص برواتب غير المواطنين، فقد تجاوز متوسط رواتب الإناث غير المواطنات إجمالي متوسط رواتب الذكور غير المواطنين، إذ بلغ عدد الموظفات غير المواطنات في القطاعات الحكومية نحو 39,866 ألف موظفة، وبلغت إجمالي رواتبهن نحو 359.91 مليون ريال، ليصل متوسط راتب المرأة في القطاع الحكومي نحو 9,028 ريالاً.أما عدد الموظفين غير المواطنين في القطاع الحكومي فبلغ نحو 73,365 موظفاً، برواتب إجماليها 523.83 مليون ريال، ليصل متوسط راتب الفرد غير المواطن في القطاع الحكومي 7,140 ريالاً.أما عن العاملين في القطاع الخاص، فقد تجاوزت، أيضاً، رواتب النساء غير المواطنات إجمالي رواتب غير المواطنين، وبلغ عدد الموظفات غير المواطنات نحو 621,715 امرأة برواتب تصل إلى 2.23 مليار ريال، ليبلغ متوسط راتب الموظفة نحو 3,587 ريالاً.أما عدد الذكور غير المواطنين العاملين في القطاع الخاص فبلغ 7.56 مليون موظف، برواتب تصل إلى 19.09 مليار ريال، ليبلغ متوسط راتب الموظف غير المواطن نحو 2,523 ريالاً.وكان متوسط الرواتب للموظفين الحكوميين الذكور يبلغ نحو 14,053 ريالاً، فيما بلغ متوسط الراتب للمواطنات العاملات في القطاع الحكومي نحو 12,872 ريالاً.وفيما يختص بالعاملين المواطنين في القطاع الخاص أظهر الرصد أن عددهم نحو 1.35 مليون موظف، برواتب إجمالية قيمتها 12.05 مليار ريال، ليصل متوسط رواتب الموظفين الحكوميين المواطنين في القطاع الخاص نحو 8,953 ريالاً.أما عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص فبلغ عددهن 927,624 موظفة، وبلغت إجمالي رواتبهن 4.98 مليار ريال، ليصل متوسط راتب الموظفة الواحدة في القطاع الخاص إلى 5,373 ريالاً.