عاجل.. متوسط رواتب المواطنين في الحكومي والخاص يسجل هذا الرقم

أ أ
كشفت تقارير حكومية، أن متوسط رواتب المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، بلغ 9,872 ريالاً.
فيما بلغ متوسط رواتب الإناث نحو 6,280 ريالاً، وفقًا لصحيفة "عكاظ".
ووفقاً للرصد، فإن إجمالي عدد الذكور المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 295,846 ألف فرد، بلغت قيمة رواتبهم الإجمالية نحو 4.16 مليار ريال شهريًا.
أما الإناث العاملات في القطاع الحكومي فبلغ عددهن 127,575 موظفة، ويبلغ إجمالي رواتبهن 1.64 مليار ريال.
الإناث أعلى من الذكور
وفيما يختص برواتب غير المواطنين، فقد تجاوز متوسط رواتب الإناث غير المواطنات إجمالي متوسط رواتب الذكور غير المواطنين، إذ بلغ عدد الموظفات غير المواطنات في القطاعات الحكومية نحو 39,866 ألف موظفة، وبلغت إجمالي رواتبهن نحو 359.91 مليون ريال، ليصل متوسط راتب المرأة في القطاع الحكومي نحو 9,028 ريالاً.
أما عدد الموظفين غير المواطنين في القطاع الحكومي فبلغ نحو 73,365 موظفاً، برواتب إجماليها 523.83 مليون ريال، ليصل متوسط راتب الفرد غير المواطن في القطاع الحكومي 7,140 ريالاً.
العاملون في القطاع الخاص
أما عن العاملين في القطاع الخاص، فقد تجاوزت، أيضاً، رواتب النساء غير المواطنات إجمالي رواتب غير المواطنين، وبلغ عدد الموظفات غير المواطنات نحو 621,715 امرأة برواتب تصل إلى 2.23 مليار ريال، ليبلغ متوسط راتب الموظفة نحو 3,587 ريالاً.
أما عدد الذكور غير المواطنين العاملين في القطاع الخاص فبلغ 7.56 مليون موظف، برواتب تصل إلى 19.09 مليار ريال، ليبلغ متوسط راتب الموظف غير المواطن نحو 2,523 ريالاً.
14 ألفاً رواتب الحكوميين
وكان متوسط الرواتب للموظفين الحكوميين الذكور يبلغ نحو 14,053 ريالاً، فيما بلغ متوسط الراتب للمواطنات العاملات في القطاع الحكومي نحو 12,872 ريالاً.
وفيما يختص بالعاملين المواطنين في القطاع الخاص أظهر الرصد أن عددهم نحو 1.35 مليون موظف، برواتب إجمالية قيمتها 12.05 مليار ريال، ليصل متوسط رواتب الموظفين الحكوميين المواطنين في القطاع الخاص نحو 8,953 ريالاً.
أما عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص فبلغ عددهن 927,624 موظفة، وبلغت إجمالي رواتبهن 4.98 مليار ريال، ليصل متوسط راتب الموظفة الواحدة في القطاع الخاص إلى 5,373 ريالاً.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)