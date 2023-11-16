"الطائرات المروحية" تعلن عن شراء واستلام طائرة مروحية إضافية "H125" من روتورترايد

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أعلنت شركة الطائرات المروحية، أول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية في المملكة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن شراء واستلام لطائرة H125 المروحية من روتورترايد في معرض دبي للطيران، الذي يقام حاليًا حتى 17 نوفمبر في دبي وورلد سنترال بدولة الإمارات العربية المتحدة. اضافة اعلان





أهداف الشركة:



إدارة أسطول:



وتهدف الشركة من الاستحواذ لطائرة H125 المروحية، للإسهام في تطوير بنية النقل الجوي في المملكة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي داخلياً وخارجياً.وتم تعديل طائرة H125 خصيصًا لتناسب المهمات الجوية وتصميم هيكلها لتناسب العلامة التجارية لشركة الطائرات المروحية، لتكون قيد التشغيل في نوفمبر 2023 ليزيد إجمالي عدد الطائرات من طراز H125 إلى 11 ضمن أسطول شركة الطائرات المروحية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنو مارتينيز : " لقد أسهم طموحنا والتزامنا في نمو الشركة على نطاق غير مسبوق مع خطط لإدارة أسطول يضم أكثر من 100 طائرة مروحية بحلول عام 2026؛ بهدف الارتقاء بخدماتنا المتنوعة والمتميزة ومواصلة تلبية احتياجات عملائنا ودفع حدود الابتكار في مجال النقل الجوي".وأضاف أن شركة الطائرات المروحية ملتزمة بالاستثمار في طائرات متطورة وعالية الجودة لضمان عمليات تنقل عالمية المستوى، وتحقيق النجاح، والارتقاء بخدماتها في المملكة والمنطقة.