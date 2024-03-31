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عاجل.. لم يخرج من بيته ووصلته مخالفة سير؟.. "المرور" يرد

المرور
المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع استفسار مواطن لم يخرج من الرياض، ووصلته مخالفة سير عن طريق "باشر".

لم يخرج من بيته ووصلته مخالفة سير؟.. والمرور يرداضافة اعلان

وأكد المواطن أنه لم يخرج من محافظته النعيرية بالرياض ولم يذهب للموقع، ووصلته مخالفة مرورية غير قابلة للاعتراض، مع عدم وجود صور.
وردت الإدارة العامة للمرور على حسابها في منصة إكس، أنه على المواطن أن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية لدى أقرب إدارة مرور والتقدم بطلب.

مدى ارتباط تسديد المخالفات بإجراءات استخراج رخصة السير

في الوقت نفسه، حددت اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد التي أصدرتها وزارة الداخلية، العديد من الإجراءات لاستخراج رخصة السير أو القيادة، ومدى ارتباطها بتسديد المخالفات التي ارتكبها المواطن في أوقات سابقة.

تسديد المخالفات شرط استخراج رخصة القيادة وفقًا للائحة المرور الجديدة

كما حدد "المرور" الشروط اللازمة لإصدار رخصة القيادة الخصوصية من أبرزها:
1 - أن يكون العمر 18 عامًا هجريًّا.
2 - عدم إدانة طالب الرخصة في قضية مخدرات أو ترويجها أو حيازتها.
وبين أنه يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة، أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.
 كما أن النظام لا يسمح باستخراج رخصة قيادة لحامل هوية زائر، مع التأكيد على تسديد المخالفات أولًا من أجل استخراج رخصة القيادة.

 

نظام باشر

ويتيح نظام "باشر" لمنسوبي المرور في جميع الإدارات بالمملكة تسجيل المخالفات عن طريق جهاز صغير يشبه الهواتف الذكية من خلال مباشرة رجل المرور للمخالفة ميدانيًا وإدخال بيانات المركبة للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة بالنظام، عن طريق تصوير المخالفة وربطها بمركز المعلومات الوطني وتسجيلها .
 وتشمل المخالفات التي يرصدها “باشر” : ترك المركبة على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها، وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال في المركبة، ورمي المخلفات خارج المركبات أثناء السير، أو وضع شعارات، أو ملصقات تنافي الآداب العامة، أو الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير الفئة المسموح لها، وسير المركبة دون لوحات، حيث يتم رصد المخالفة، ومن ثم إبلاغ صاحب المركبة أو مستخدمها الفعلي برسالة نصية على رقم هاتفه النقال خلال دقائق معدودة، عن تسجيل مخالفة عليه تتضمن الوقت، والتاريخ، ورقم لوحة السيارة، ونوع المخالفة، وتاريخها، ومضمونها، وفقًا للمعلومات.

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