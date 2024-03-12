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عاجل.. مواعيد منع دخول الشاحنات الرياض والمنطقة الشرقية في رمضان

دخول الشاحنات الرياض
منع دخول الشاحنات الرياض والمنطقة الشرقية في رمضان
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أعلنت الإدارة العامة للمرور أوقات منع دخول الشاحنات في الرياض والمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، داعية إلى التقيد بالأوقات المحددة لسلامة الجميع.اضافة اعلان

مدينة الرياض:

قال حساب المرور، على موقع "إكس"، إن تلك الأوقات لمنع دخول الشاحنات في الرياض خلال شهر رمضان المبارك كالتالي:
مواعيد منع دخول الشاحنات في الرياض:
1- منع عام لجميع الشاحنات عدا شاحنات الخدمات عامة (يسمح لهم بالدخول من الساعة 5 مساءا حتى الساعة 1 صباحا ).
 2- منع خاص لشاحنات الخدمات من الساعة 4 مساءا حتى 11 مساءا.
 3- السماح لعموم الشاحنات بدون استثناء من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 4 مساءا.
 4- عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت المنع يكون من الساعة 3 صباحا حتى الساعة 2 مساءا لغير المستثنين (الخدمات).وبداية من الساعة 4 مساءا حتى 10 مساءا منع خاص لشاحنات الخدمات.
 5- ومن الأحد إلى الخميس منع عام لعموم الشاحنات عدا المستثناة من 8 إلى 10 صباحا، فيما تحدد فترتين للمنع الخاص للشاحنات الخدمية وهما: –
الأولى: من 8 صباحا حتى 10 صباجا. -الثانية: من 3 مساءا حتى 6 مساءا.
 6- السماح بدخول عموم الشاحنات دون استثناء من الساعة الواحدة صباحا وحتى الثامنة صباحا.
 7- منع دخول الشاحنات لطريق الملك فهد من من طريق الملك سلمان حتى ميدان الجزائر (ديراب) شمالًا وجنوبًا على مدار 24 ساعة فيما عدا المصرح لهم.

أوقات منع دخول الشاحنات في الدمام والظهران والخبر

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن أوقات منع دخول الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك، من الأحد إلى الخميس في الدمام والظهران والخبر يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ومن 3 مساء حتى 6 مساء، ومن 9 مساء حتى 12 مساء.
أما أيام الجمعة والسبت، فمن الساعة 3 مساء إلى 6 مساء، ومن 9 مساء إلى 12 مساء.

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