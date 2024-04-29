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عاجل.. لمدة 5 أيام.. استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة وتحذيرات من الدفاع المدني

أمطار رعدية 2
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

تحذيرات الدفاع المدني:

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كما دعا إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.

أمطار غزيرة على مكة:


وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وخليص والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة وجدة ورابغ والليث والقنفذة، ومنطقة الرياض.
 لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية وضرما والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج وحريملاء وعفيف والدوادمي ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والقويعية ووادي الدواسر وخفيفة إلى متوسطة على السليل ووادي الدواسر.
وأشارت إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على جازان ونجران والمنطقة الشرقية .

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