عاجل.. للاستفادة من تخفيض 50%.. تجنب ارتكاب هذه المخالفات المرورية

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حذرت الإدارة العامة للمرور من ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، للاستفادة من تخفيض المخالفات المـرورية المـتراكمة، بنسبة 50%، قبل تاريخ 9/10/1445 هـ الموافق 18/4/2024 م.

وأبرز "المرور"، 4 مخالفات مرورية لا يستفيد مرتكبها من قرار تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، وهي:

1- التفحيط.

2- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

3- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.

4- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.



قرار تخفيض المخالفات المرورية



ويسري قرار التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض، على النحو التالي:- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.- ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.- تقتضي المادة (75) تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.- لا يُستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يومًا أو بانقضاء (30) يومًا من مهلة (90) يومًا للسداد في حال طلبها.