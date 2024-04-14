عاجل.. للاستفادة من تخفيض 50%.. تجنب ارتكاب هذه المخالفات المرورية

حذرت الإدارة العامة للمرور من ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، للاستفادة من تخفيض المخالفات المـرورية المـتراكمة، بنسبة 50%، قبل تاريخ 9/10/1445 هـ الموافق 18/4/2024 م.
وأبرز "المرور"، 4 مخالفات مرورية لا يستفيد مرتكبها من قرار تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، وهي:
1- التفحيط.
2- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
للاستفادة من تخفيض المخــــالفات المــــرورية المــــتراكمة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة 50% تجنب ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.#تخفيض_المخالفات_المرورية#المرور_السعودي pic.twitter.com/bnumoNNYss— المرور السعودي (@eMoroor) April 13, 2024
قرار تخفيض المخالفات المرورية ويسري قرار التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض، على النحو التالي:
- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.
- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.
- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.
- ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
- تقتضي المادة (75) تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).
- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.
- لا يُستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يومًا أو بانقضاء (30) يومًا من مهلة (90) يومًا للسداد في حال طلبها.