عاجل.. المرور يجيب.. لدي مخالفة قطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة هل ينطبق عليها التخفيض؟

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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة قطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة، يسري عليها التخفيض بنسبة 50%.





مخالفة قطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة



مرحباً بك، يسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 2024/4/18م. يسعدنا تواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) April 6, 2024

تخفيض المخالفات المتراكمة بنسبة 50%



4 مخالفات تمنع الاستفادة من التخفيض







آلية سداد المخالفات



تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ في المادة 75







وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "يسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " لا أملك سيارة ولكن عندي مخالفة قطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة.. هل ينطبق عليها التخفيض 50%؟".وكشفت وزارة الداخلية، فيما يتعلق بقرار تخفيض المخالفات المتراكمة بنسبة 50% من قيمة غراماتها، أنه يبدأ من تاريخ إطلاقه في 18 إبريل الجاري، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى انتهاء فترة التخفيض بتاريخ 18 أكتوبر 2024.ويسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض.وأكدت الوزارة، أنه للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال فترة الأشهر الستة من تاريخ إطلاقه، وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض.وأشارت إلى وجود 4 مخالفات تمنع من الاستفادة من التخفيض عند ارتكاب واحدة منها أثناء فترة سريانه، وهي:- التفحيط.- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ120 كلم/ساعة فأقل.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ40 كلم/ساعة.وأوضحت أنه يمكن سداد المخالفة بالتخفيض حتى مع تقديم اعتراض على المخالفة، ويتم السداد من خلال نظام "سداد" أو من خلال منصة "إيفاء".كما يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض دفعة واحدة، وسداد كل مخالفة على حدة بشرط عدم نهاية فترة سريان التخفيض وعدم ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من التخفيض لكل مخالفة يجب سدادها خلال فترة سريان التخفيض، وفي حال انتهاء الفترة دون سداد تعود قيمة غرامة المخالفة إلى القيمة نفسها قبل التخفيض، كما أنه لا يتطلب للاستفادة من التخفيض القيام بأي إجراء.أما ما يتعلق بالمادة 75 من نظام المرور، فيبدأ سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة في هذه المادة بعد انتهاء المهل المحددة للاستفادة منه، ويُقصد بالحجز والتنفيذ إلزام المخالف -وفق الإجراءات النظامية- بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة في نص المادة «75» من نظام المرور.وتبلغ مهلة سداد المخالفة 30 يومًا للاعتراض عليها، و15 يومًا للسداد، وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا وذلك من خلال الدخول عبر منصة "أبشر" والتقدم بطلب المهلة، وبعد انقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة ودون طلب مهلة 90 يومًا سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.ويتمثل الفرق بين تخفيض 50% وتخفيض 25%، في أن تخفيض 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18 أبريل الجاري وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة منه.أما تخفيض 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من هذا التاريخ، ويطبق تخفيض 25% على المخالفة فور تسجيلها بحق المخالف.