عاجل.. كيف تُنشئ عقود توطين التشغيل والصيانة عبر منصة قوى؟

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حددت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة بالتفصيل، خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة.

وقالت منصة قوى، عبر حسابها الرسمي في إكس: "اتبع الخطوات التالية لإنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة بكل سهولة":



خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة



نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل



حالات لإسقاط الموظف المقيم



- سجل الدخول لحساب "قوى" الأعمال.- اذهب إلى صفحة الخدمات، واختر "توطين عقود التشغيل والصيانة"، حيث يمكنك التحقق بسهولة من جميع العقود المقدمة الخاصة بك مع تفاصيلها، مثل رقم العقد والنوع والحالة.- لإضافة عقد جديد، اختر "إنشاء عقد جديد".- املأ تفاصيل العقد.- ثم أدخل تواريخ العقد، يجب أن يكون العقد لمدة عام على الأقل.- أضف مرفقاتك وملاحظاتك.جاء ذلك عبر توضيح من منصة "قوى" عبر حسابها الرسمي في "إكس"، ردًا على استفسار جاء فيه: "أعمل بشركة في القطاع الخاص، فهل أستطيع نقل كفالة في أول يوم انتهاء الإقامة بدون موافقة الكفيل؟ أم يجب الانتظار شهر بعد انتهائها؟وأضاف السائل: علمًا بأن العقد غير موثق في منصة "قوى".كذلك حددت منصة قوى حالات إسقاط الموظف المقيم كالتالي:1- نقل الخدمات.2- خروج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي.3- بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل.