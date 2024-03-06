عاجل.. كيف تُنشئ عقود توطين التشغيل والصيانة عبر منصة قوى؟

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حددت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة بالتفصيل، خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة.
وقالت منصة قوى، عبر حسابها الرسمي في إكس: "اتبع الخطوات التالية لإنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة بكل سهولة":
خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة- سجل الدخول لحساب "قوى" الأعمال.
- اذهب إلى صفحة الخدمات، واختر "توطين عقود التشغيل والصيانة"، حيث يمكنك التحقق بسهولة من جميع العقود المقدمة الخاصة بك مع تفاصيلها، مثل رقم العقد والنوع والحالة.
- لإضافة عقد جديد، اختر "إنشاء عقد جديد".
- املأ تفاصيل العقد.
- ثم أدخل تواريخ العقد، يجب أن يكون العقد لمدة عام على الأقل.
- أضف مرفقاتك وملاحظاتك.
نقل الكفالة بدون موافقة الكفيلجاء ذلك عبر توضيح من منصة "قوى" عبر حسابها الرسمي في "إكس"، ردًا على استفسار جاء فيه: "أعمل بشركة في القطاع الخاص، فهل أستطيع نقل كفالة في أول يوم انتهاء الإقامة بدون موافقة الكفيل؟ أم يجب الانتظار شهر بعد انتهائها؟
وأضاف السائل: علمًا بأن العقد غير موثق في منصة "قوى".
حالات لإسقاط الموظف المقيمكذلك حددت منصة قوى حالات إسقاط الموظف المقيم كالتالي:
1- نقل الخدمات.
2- خروج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي.
3- بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل.