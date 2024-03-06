الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. كيف تُنشئ عقود توطين التشغيل والصيانة عبر منصة قوى؟

منصة قوى
منصة قوى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة بالتفصيل، خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة.
وقالت منصة قوى، عبر حسابها الرسمي في إكس: "اتبع الخطوات التالية لإنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة بكل سهولة": اضافة اعلان

 خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة

- سجل  الدخول لحساب "قوى" الأعمال.
- اذهب إلى صفحة الخدمات، واختر "توطين عقود التشغيل والصيانة"، حيث يمكنك التحقق بسهولة من جميع العقود المقدمة الخاصة بك مع تفاصيلها، مثل رقم العقد والنوع والحالة. 
- لإضافة عقد جديد، اختر "إنشاء عقد جديد".
- املأ تفاصيل العقد.
- ثم أدخل تواريخ العقد، يجب أن يكون العقد لمدة عام على الأقل.
- أضف مرفقاتك وملاحظاتك. 

نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

جاء ذلك عبر توضيح من منصة "قوى" عبر حسابها الرسمي في "إكس"، ردًا على استفسار جاء فيه: "أعمل بشركة في القطاع الخاص، فهل أستطيع نقل كفالة في أول يوم انتهاء الإقامة بدون موافقة الكفيل؟ أم يجب الانتظار شهر بعد انتهائها؟
وأضاف السائل: علمًا بأن العقد غير موثق في منصة "قوى".

حالات لإسقاط الموظف المقيم

كذلك حددت منصة قوى حالات إسقاط الموظف المقيم كالتالي:
1- نقل الخدمات.
2- خروج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي.
3- بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل.

اقرأ أيضا

بعد إنقاذه بالطيران العمودي.. وفاة مفقود موقق في طريقه إلى المستشفى

مدير عام الجوازات يفتتح المكتب التنسيقي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

تنبيه من قطار الحرمين .. ماذا سيحدث بمحطة المدينة المنورة؟

ضربة استباقية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين إلى المملكة داخل شاحنة موز

الداخلية تطلق برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالشراكة مع جامعات عالمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منصة قوى 3:00 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

عاجل.. منصة قوى توضح أهداف خدمة إدارة مواقع المنشأة

منصة قوى 6:01 م الأحد، 18 فبراير 2024

عاجل.. مشكلة في تحديث منصة قوى لأكثر من شهرين .. ما الحل؟

منصة قوى 3:00 ص الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. منصة قوى: 8 بيانات مطلوبة في خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة

منصة قوى 12:00 ص الخميس، 08 فبراير 2024

عاجل.. منصة قوى: 3 شروط للإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل