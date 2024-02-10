عاجل.. عرض لفترة محدودة.. توجيه من الصندوق العقاري لغير المتزوجين بشأن برامج التمويل المدعوم

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يستوضح عن طبيعة أحقية غير المتزوجين من برامج التمويل المعدوم.



توجيه من الصندوق العقاري لغير المتزوجين:

منتج البناء الذاتي:

خصم السداد المبكر في الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه :"يا أخي ليش حنا غير المتزوجين ما يشملنا؟".وجاء الرد على استفساره بالقول :" عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن في نوفمبر الماضي عن عرض لفترة محدودة.وكتب على حسابه في منصة "إكس" قائلا :" ابنِ أرضك السكنية بأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% وحلول ومزايا تمويلية أكثر لمنتج البناء الذاتي".تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مستفيد يسأل عن إمكانية خصم السداد المبكر.وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار.. هل يوجد خصم للسداد المبكر ؟ لأني أتذكر العام الماضي أو الله جاني اتصال وعرض سداد مبكر؟".وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقا".