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عاجل.. عرض لفترة محدودة.. توجيه من الصندوق العقاري لغير المتزوجين بشأن برامج التمويل المدعوم

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
الصندوق العقاري
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يستوضح عن طبيعة أحقية غير المتزوجين من برامج التمويل المعدوم.اضافة اعلان

توجيه من الصندوق العقاري لغير المتزوجين:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه :"يا أخي ليش حنا غير المتزوجين ما يشملنا؟".

وجاء الرد على استفساره بالقول :" عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

منتج البناء الذاتي:


وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن في نوفمبر الماضي عن عرض لفترة محدودة.
وكتب على حسابه في منصة "إكس" قائلا :" ابنِ أرضك السكنية بأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% وحلول ومزايا تمويلية أكثر لمنتج البناء الذاتي".

خصم السداد المبكر في الصندوق العقاري:


تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مستفيد يسأل عن إمكانية خصم السداد المبكر.
وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار.. هل يوجد خصم للسداد المبكر ؟ لأني أتذكر العام الماضي أو الله جاني اتصال وعرض سداد مبكر؟".
وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقا".

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