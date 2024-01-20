السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

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عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري بشأن تقديم طلب جديد والاستعلام عن استحقاق التمويل المدعوم

الصندوق العقاري
الصندوق العقاري
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية  التسجيل وتقديم طلب جديد .

كيفية تقديم طلب جديد في الصندوق العقاري:

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وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول : " يقول لي سجل بسكني وأنا مسجل مسبقا".

وجاء الرد : " عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان:



أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق،  مع تساؤل من قبل مواطن يستفسر عن معرفة الاستفادة من الإسكان التنموي.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. أخوي جزاك الله خير أنا من مستفيد الضمان الاجتماعي وعندي قسط شهري كيف أستفيد من باقة أثاث وكيف الطريقة بوضوح إسكان تنموي".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بالإسكان التنموي لمستفيدي الضمان , نرجو منك الدخول في منصة سكني وبيخدمونك إن شاء الله".

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