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توجيه من الحج والعمرة بشأن الوضوء من صنابير زمزم

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
أرشيفية
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وجهت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح، حول كيفية المحافظة على ماء زمزم، منوهة أنه متوفر في الحرمين الشريفين.

الحفاظ على ماء زمزم:اضافة اعلان


وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس"، سقيا زمزم متوفرة في الحرمين الشريفين، فاحرص على:

1-الامتناع عن سكب الماء على الأرض.

2- التخلص من الأكواب المستعملة في المكان المخصص.

3- الامتناع عن الوضوء في صنابير زمزم.

4- المحافظة على النظافة.

بئر زمزم:


يعد بئر زمزم أشهر وأعظم بئر على وجه الأرض، وتقع في الحرم المكي، ويبلغ عمقها ثلاثين مترًا.

أهمية البئر:


وفي الحديث: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أي يُشبِع من شربه.
 
كما ثبت أن رسول الله ﷺ شرب من مائها وهو قائم؛ فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ». [أخرجه البخاري]، قال صلى الله عليه وسلم : "خيرُ ماءٍ على وجهِ الأرضِ ماءُ زمزمَ فيه طعامُ الطُّعمِ وشفاءُ السُّقمِ".

ما هو ماء زمزم ؟


ماء زمزم هو الماء الذي يخرجُ من نبع زمزم الذي حفرَهُ جبريل -عليه السلام- تحت قدمَيْ إسماعيل -عليه السلام- عندما كان رضيعًا في مكة والذي يبعد 21 مترًا عن الكعبة فقط، وكانت مكة في ذلك الوقت مكانًا قَفْرًا ليس فيه ماء ولا نبات ولا بشر.

ووثق فيديو آلية الحفاظ على مياه زمزم والكميات المستخرجة من البئر.

استخدام أحدث الأجهزة:


وأشار إلى أنه يتم استخدام أحدث التقنيات في قياس منسوب المياه وذلك عبر أجهزة متطورة.

وتستهدف تلك الجهود تلبية الطلب المتوقع على المياه والحفاظ على  المخزون المائي وتحقيق التوازن بينهما.

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