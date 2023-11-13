الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متلبسًا بـ 10 كيلو حشيش.. حرس الحدود بنجران يضبط مخالفًا لنظام الحدود

ا
المتهم
أ أ
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولته تهريب 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

التعاون مع الأمن
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

الحرب على المخدرات
9:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. إفساد مخطط ترويج السموم بـ "صبيا ونجران وطبرجل".. والكشف عن الكميات المضبوطة

وزير الداخلية
8:43 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

​وزير الداخلية يرأس الاجتماع الـ49 لمجلس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

ولي العهد
8:16 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

ولي العهد يلتقي رئيس دولة إرتيريا

أمطار مكة
7:40 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

مركز إدارة الأزمات يوجه تحذيرا لسكان مكة

اقرأ أيضا

"البقمي"بقيادة القوات المشتركة يدشن المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية في سقطرى

عاجل.. في الرياض والباحة .. 3 عمليات أمنية على أوكار لمخالفين ومروجي السموم

وزير الدفاع يناقش مع نظيره الأسترالي الأوضاع في غزة

عاجل.. "معيض اليامي" يروي تفاصيل عمله البطولي لإنقاذ عائلة من حريق شب بمنزلهم في الدمام

وزير التعليم يستعرض منجزات مجلس التعليم الأهلي الاستشاري

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

القات المخدر - جازان - المخدرات 10:36 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

مكة والمدينة وجازان.. ضربات أمنية لتجار المخدرات ومخالفي نظام البيئة

الامن العام1 7:03 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. دوريات الأمن تداهم استراحة في نجران وتكتشف الصدمة

2023-10-15_17-20-42 5:10 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)

أخبار السعودية 4:46 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات وعقوبات محظورة على الطلاب وحطوات نقل الراتب

اقرأ أيضا

الاجتماع
5:17 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

وزير الخارجية ونظيره العُماني يترأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العُماني

أخبار السعودية
5:05 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. 3700 أرض مجانية بمناطق المملكة والدعم السكني للأرامل

داء النوسجات
4:32 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

بدولة آسيوية.. تسجيل حالة وفاة وإصابتين بعدوى فطرية نادرة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
4:31 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

في سرية تامة.. مكافأة من "الزكاة والضريبة" لهؤلاء الأشخاص

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الحرب على المخدرات
9:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. إفساد مخطط ترويج السموم بـ "صبيا ونجران وطبرجل".. والكشف عن الكميات المضبوطة

حساب مواطن
8:08 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن عند إيقافه

التأمينات
7:51 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

هل يمكن توثيق العقود من خلال حساب المستفيد في التأمينات؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. في الرياض والباحة .. 3 عمليات أمنية على أوكار لمخالفين ومروجي السموم

الشرطة المغربية
6:48 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

صفائح ممتلئة بالكوكايين.. تفكيك شبكة دولية لتجار السموم بدولة عربية

h
6:21 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

نصب خيمة في رحلة برية بالجوف.. وذئب كان في انتطاره (فيديو)