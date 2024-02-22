عاجل.. سكني يكشف حقيقة إلغاء دعم قرض الـ 500 ألف ريال

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تفاعل برنامج سكني مع سؤال واستفسار من أحد المستفيدين بشأن حقيقة إلغاء دعم قرض الـ 500 ألف ريال.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه : "سمعت أنه تم إلغاء الدعم السكني القرض الـ 500 ألف ريال وتم تحويل المستحقين للبنوك..هل هذا صحيح؟".



دعم مالي غير مسترد



كشف برنامج سكني، عن مدى إمكانية الجمع بين باقة الدعم السكني والدعم الشهري في وقت واحد.

وأجابت التأمينات، عبر حساب :"العناية بالمستفيدين"، بقولها: "مرحبا عزيزي المستفيد،، يقدم برنامج سكني مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة ويمكن اختيار الدعم المناسب لك سواء كان دعم مالي يقدم بشكل شهري او اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف او 150 ألف ريال، ويحدد حسب صافي الدخل".

وردًا على استفسار لأحد المتابعين قال إنه حصل على باقة 150 ألف ريال ويتساءل: هل يسقط عني الدعم الشهري، أم يصرف لي؟، قال البرنامج: "لا يمكن الاستفادة من الدعم المالي وباقات الدعم السكني معًا".

برنامج باقات الدعم السكني



ما آلية عمل البرنامج؟



ما أهم مميزات باقات الدعم السكني ؟



خيارات باقة الدعم السكني



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

