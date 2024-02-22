عاجل.. سكني يكشف حقيقة إلغاء دعم قرض الـ 500 ألف ريال

تفاعل برنامج سكني مع سؤال واستفسار من أحد المستفيدين بشأن حقيقة إلغاء دعم قرض الـ 500 ألف ريال.
جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه : "سمعت أنه تم إلغاء الدعم السكني القرض الـ 500 ألف ريال وتم تحويل المستحقين للبنوك..هل هذا صحيح؟".
دعم مالي غير مسترد
وأجابت التأمينات، عبر حساب :"العناية بالمستفيدين"، بقولها: "مرحبا عزيزي المستفيد،، يقدم برنامج سكني مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة ويمكن اختيار الدعم المناسب لك سواء كان دعم مالي يقدم بشكل شهري او اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف او 150 ألف ريال، ويحدد حسب صافي الدخل".
وكشف برنامج سكني، عن مدى إمكانية الجمع بين باقة الدعم السكني والدعم الشهري في وقت واحد.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين قال إنه حصل على باقة 150 ألف ريال ويتساءل: هل يسقط عني الدعم الشهري، أم يصرف لي؟، قال البرنامج: "لا يمكن الاستفادة من الدعم المالي وباقات الدعم السكني معًا".
برنامج باقات الدعم السكنيبرنامج باقات الدعم السكني هو أحد الحلول المقدَّمة من برنامج سكني؛ لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، بتقديم دعم مالي يقدم للمستفيد بناء على صافي دخله وذلك من خلال تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف ريال حسب مصفوفة الدعم المحدثة يقدَّم من خلال الشركاء من الجهات التمويلية بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية.
ما آلية عمل البرنامج؟
البرنامج يدعم المستفيد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف دعمًا مباشرًا غير مستردّ، بالتزامن مع حصوله على التمويل العقاري من الجهة التمويلية.
ما أهم مميزات باقات الدعم السكني ؟
• تقديم دعم مباشر غير مستردّ بمبلغ يصل إلى 150 ألف ريال.
• مُجازٌ من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل.
• إمكانية حصول المستفيد على الباقة، بالتزامن مع حصوله على التمويل العقاري .
• في حال الوفاة أو العجز الكلي، يتمّ إعفاء المستفيد، وإسقاط التمويل (حسب سياسة الجهة التمويلية).
خيارات باقة الدعم السكني• باقة الدعم المقدّم
• باقة البناء الذاتي
شروط الحصول على الدعم السكنييتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.
التسجيل في الدعم السكنييتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي (من هنا ).