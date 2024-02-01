الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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عاجل.. رشوة وتزوير وغسيل أموال.. "نزاهة" تُحقق مع 360 شخصًا وتوقف 149 بعدة وزارات

نزاهة
نزاهة
أ أ
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر يناير 2024م اختصاصاتها ومهماتها من خلال 2181 جولة رقابية، والتحقيق مع 360 مشتبهين بهم.اضافة اعلان

المتهمون في الوزارات المختلفة

وكشفت "نزاهة" أن من ضمن من تم إيقافهم موظفين من وزارات الداخلية، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والزراعة".
فيما تم إيقاف 149 شخصًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.


وأشارت إلى أن الموقوفين تورطوا بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

قنوات الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال: - الهاتف المجاني (980).

- الموقع الإلكتروني (من هنا)، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.

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