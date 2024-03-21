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عاجل.. حريق هائل في مطعم بحي الريان.. الدفاع المدني يسيطر وإصابة 3 أشخاص

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الدفاع المدني
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أعلن الدفاع المدني ببريدة تمكنه من إخماد حريق في مطعم بحي الريان، نتج عنه إصابة (3) أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
جاء ذلك في بيان لـ"الدفاع المدني" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مرفقًا بصورة من جهود رجال الدفاع المدني في عملية إخماد الحريق.اضافة اعلان

إخماد حريق في بريدة:

وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني، في بريدة بمنطقة القصيم، إخماد حريق في أشجار بأرض فضاء.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: "الدفاع المدني ببريدة يخمد حريقًا في أشجار بأرض فضاء، ولا إصابات".
وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بجدة، عن إخماد حريق في مستودع، دون تسجيل إصابات- ولله الحمد-.

الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية:


كذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والعمل بإرشادات الدفاع المدني في أثناء استعمال وسائل التدفئة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. 

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