أخبار السعودية.. القبول الاستثنائي بالجامعات لمستفيدي الضمان وصرف منفعة التعطل عن العمل

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بعد افتتاحه رسميًا.. شاهد نفق طريق أبي بكر الصديق في مشروع حديقة الملك سلمان
نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو لنفق طريق أبي بكر الصديق في مشروع حديقة الملك سلمان بعد افتتاحه رسميًا.
خداع وتلاعب.. غرامة 5 ملايين ريال على منشأة مستلزمات طبية قامت بهذا الأمر
خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ لقيامها بالتصرف بشحنة مستلزمات طبية قبل استكمال إجراءات فسحها، ومحاولة خداع المفتش باستبدال محتوياتها.
شرط القبول الاستثنائي بالجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي
يتمتع مستفيدو الضمان الاجتماعي بخمس خدمات تعليمية، من بينها القبول الاستثنائي بالجامعات.
كم تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص؟ "المرور" يُوضح
أجابت الإدارة العامة للمرور، على سؤال أحد المواطنين بخصوص تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص.
التأمينات تعلن موعد صرف منفعة التعطل عن العمل "ساند"
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إيداع منفعة التعطل عن العمل "ساند" اليوم الخميس.
"منشآت": 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بلغت 3.1% بنهاية عام 2023.
أجواء باردة.. شاهد تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائل
بالتزامن مع التقلبات الجوية للطقس غير المستقر، تجمدت المياه نتيجة برودة الأجواء بالنفود الكبير شمال حائل.
الدفاع المدني يدعو إلى اتباع إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين، وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.