عاجل.. حتى السابعة مساءً.. هطوط أمطار على القصيم وتنبيه على جازان

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هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعدداً من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.





تنبيه حتى السابعة مساء:



الدفاع المدني يحذر:



إنذار أحمر على مكة وعدة مناطق:

أمطار على مكة والمدينة:



مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.وقبل ساعات دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.كما دعا أيضا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الباحة.أيضا وجه تحذيرا أحمر على عسير بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة.وشدد الدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار.وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.