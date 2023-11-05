اتخذوا المنازل أوكارًا.. ضربات مباغتة لتجار المخدرات في الرياض وجازان

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة
اليوم ضربات قاصمة لتجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب كميات من مادة الحشيش المخدرةففي
منطقة الرياض، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطن اتخذ منزلًا في حي بمدينة
الرياض وكرًا لترويج 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و10,638 قرصًا خاضعًا لتنظيم
التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط
إثيوبي مخالف لنظام أمن الحدود بجازان
وفي
جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على مخالف لنظام أمن الحدود
من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب 41 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال
الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
لص
يسرق صراف آلي بطريقة غريبة
في الوقت نفسه، أعلنت دوريات الأمن
بمنطقة الرياض، أنها ألقت اليوم، القبض على شخص لمحاولته سرقة صراف آلي.
ضبط اللص وإحالته إلى النيابة
وأكدت أن الفرق الشرطية تحركت وتمكنت من ضبط المتهم الذي تخفى ليسرق الصراف
الآلي، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة
العامة لتستكمل التحقيقات.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.