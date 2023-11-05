اتخذوا المنازل أوكارًا.. ضربات مباغتة لتجار المخدرات في الرياض وجازان

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة اليوم ضربات قاصمة لتجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب كميات من مادة الحشيش المخدرة



ضبط إثيوبي مخالف لنظام أمن الحدود بجازان



لص يسرق صراف آلي بطريقة غريبة



ضبط اللص وإحالته إلى النيابة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

