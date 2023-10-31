الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

من الأربعاء للأحد.. تحذير عاجل لـ "الدفاع المدني" من أمطار غزيرة على المملكة

Euf3sGCXEAIUaLd
الدفاع المدني
أ أ

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذير عاجلًا من حالة مطرية قوية على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار تتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان
وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة تبدأ من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

"الدفاع المدني" يدعو لتوخي الحيطة والحذر

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

أمطار غزيرة وجريان السيول بمحافظات مكة

وأوضحت أنها تنبه لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل مناطق مكة والرياض وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.


اقرأ أيضا

تطبيق-توكلنا-السعودية
5:25 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

3 مميزات لبطاقة المرشد السياحي.. وطريقة الاستفادة منها

وزارة الخارجية
5:15 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لمدة 60 يوماً.. السماح للمواطنين دخول هذه الدولة بدون تأشيرة

F9xYcAkWIAAcHif
5:12 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 5 لصوص ارتكبوا حوادث سطو على منازل في الرياض

اسعار الأسهم1
4:52 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.5% مدفوع بزيادة أسعار 132 شركة

اقرأ أيضا

بالصور.. اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام

شاهد.. قوة بردية ثرب شمال المهد جنوب شرق المدينة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي المستجدات في غزة

الآن.. شاهد أمطار غزيرة وسيول جارية تملأ شوارع الدمام

أبها بالمقدمة.. تعرف على أعلى المدن تسجيلًا للأمطار بالمملكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

download 10:27 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

36 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أمطار غزيرة 11:12 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو أهالي هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

أمطار غزيرة على عسير 3:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار وأتربة على الرياض و6 مناطق

767 86 86 4:45 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على الجعرانة في مكة

اقرأ أيضا

F9w2wKBXoAAfPp2
2:58 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

ضربات متسارعة.. مداهمة أوكار المخدرات بالرياض وعدة مناطق

الدراجات الهوائية
2:29 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

165 محطة تقدم خدمة التنقل بالدراجات الهوائية والسكوتر في المدينة

أخبار السعودية
2:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغرامة المجازفة بعبور السيول

المركز الوطني لإدارة النفايات
1:31 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. مركز النفايات يطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة الخارجية
5:15 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لمدة 60 يوماً.. السماح للمواطنين دخول هذه الدولة بدون تأشيرة

F9xYcAkWIAAcHif
5:12 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 5 لصوص ارتكبوا حوادث سطو على منازل في الرياض

أخبار السعودية
2:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغرامة المجازفة بعبور السيول

الراتب - ريال 0 عملة
1:05 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

أمطار المملكة 16
12:54 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُطلق الإنذار الأحمر مُحذرًا من أمطار غزيرة على هذه المناطق

اقتصاد
12:46 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

القطاع غير النفطي ينمو 3.6% خلال الربع الثالث 2023