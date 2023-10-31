من الأربعاء للأحد.. تحذير عاجل لـ "الدفاع المدني" من أمطار غزيرة على المملكة

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذير عاجلًا من حالة مطرية قوية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار تتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة. اضافة اعلان

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة تبدأ من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.





"الدفاع المدني" يدعو لتوخي الحيطة والحذر



استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية



أمطار غزيرة وجريان السيول بمحافظات مكة



الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى



ودعت إلى توخي الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.وأوضحت أنها تنبه لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل مناطق مكة والرياض وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية.في الوقت نفسه، رفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.