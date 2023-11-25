السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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عاجل.. توقعات طقس اليوم: أمطار على مكة وجازان.. وضباب في 9 مناطق

ضباب - شبوره - الطقس
الطقس
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - إستمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة.
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أمطار على مكة وجازان:


 وتشمل الحالة أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة,في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل الى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر يصل الى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج يصل الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .

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